Лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — ексклюзивне відео з фронту від бійців “Братства”
Логістика в сучасній війні — один із найважчих етапів виконання бойових завдань, зокрема через загрозу ворожих безпілотників.
Бійці підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України здійснювали ротацію на Запорізькому напрямку — екіпаж розвідників в автомобілі Humvee опинився під прицілом FPV-дрона російських окупантів.
Впевненість загартованих на війні спецпризначенців і надійність машини дозволили вийти з кіллзони без втрат.
Як лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — дивіться в ексклюзивному відео, знятому бійцями “Братства” всередині броньованого автомобіля.
Продовжуємо боротьбу!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua