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Лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — ексклюзивне відео з фронту від бійців “Братства”

Лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — ексклюзивне відео з фронту від бійців “Братства”

Логістика в сучасній війні — один із найважчих етапів виконання бойових завдань, зокрема через загрозу ворожих безпілотників.

Бійці підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України здійснювали ротацію на Запорізькому напрямку — екіпаж розвідників в автомобілі Humvee опинився під прицілом FPV-дрона російських окупантів.

Впевненість загартованих на війні спецпризначенців і надійність машини дозволили вийти з кіллзони без втрат.

Як лобове скло Humvee витримало удар ворожого FPV — дивіться в ексклюзивному відео, знятому бійцями “Братства” всередині броньованого автомобіля.

Продовжуємо боротьбу!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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