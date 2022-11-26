Ілон Маск обіцяє «загальну амністію» заблокованим неадекватам

У відповідь на опитування, проведене Маском , близько 72% учасників проголосували за «загальну амністію» для призупинених облікових записів у Twitter, «за умови, що вони не порушували закон і не брали участі в кричущому спамі». У четвер Маск заявив, що амністія почнеться наступного тижня.

З моменту придбання Twitter виконавчий директор-мільярдер відновив низку облікових записів, у тому числі колишнього президента Дональда Трампа, сатиричного християнського новинного сайту Babylon Bee та канадського автора самодопомоги Джордан Петерсон.

Хоча Маск раніше заявляв, що жодних поновлень не буде зроблено до формування ради модерації контенту, він звинуватив групи активістів у порушенні угоди, укладеної в раді.

Джерело: internetua.com

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