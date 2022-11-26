Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 102

Ілон Маск обіцяє «загальну амністію» заблокованим неадекватам

Ілон Маск обіцяє «загальну амністію» заблокованим неадекватам

У відповідь на опитування, проведене Маском , близько 72% учасників проголосували за «загальну амністію» для призупинених облікових записів у Twitter, «за умови, що вони не порушували закон і не брали участі в кричущому спамі». У четвер Маск заявив, що амністія почнеться наступного тижня.

З моменту придбання Twitter виконавчий директор-мільярдер відновив низку облікових записів, у тому числі колишнього президента Дональда Трампа, сатиричного християнського новинного сайту Babylon Bee та канадського автора самодопомоги Джордан Петерсон.

Хоча Маск раніше заявляв, що жодних поновлень не буде зроблено до формування ради модерації контенту, він звинуватив групи активістів у порушенні угоди, укладеної в раді.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну
Сегодня 09:17    74
Українські хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб, - ЗМІ
Сегодня 09:04    76
На кримському телебаченні хакери запустили оповідання Подерв‘янського
Сегодня 08:17    101
Military news
25.11.2022 10:28    187
Новина зі США. Середа, 23 листопада 2022. Новий пакет американської військової допомоги Україні
24.11.2022 09:56    185
Названо найзалежніший від інтернету народ
24.11.2022 08:47    251
Європейський парламент перебуває під кібератакою. Відповідальність за це взяло прокремлівське угруповання
24.11.2022 08:05    141
Новости из США. Понедельник-вторник, 21-22 ноября 2022
23.11.2022 10:14    242
Соединенные Штаты выделяют $4,5 млрд на поддержку Правительства Украины
23.11.2022 09:48    224
Хакери зламали десятки російських компаній і вимагають викупу: як їм це вдалося
23.11.2022 08:31    201
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 