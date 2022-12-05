Ілон Маск помирився з Apple і вже не планує розробку свого смартфона

Вектор рішень Ілона Маска продовжує нагадувати флюгер — не минуло й тижня з того часу, як Маск допустив розробку власного смартфона заради незалежності від Google і Apple, як бізнесмен заявив — усі конфлікти з Apple вирішені.

Нагадаємо, власник Twitter раніше заявив, що Apple пригрозила видалити програму Twitter з App Store, не пояснюючи причину. Загроза була нібито озвучена після його розповіді в соцмережі про те, що Apple «в основному припинила розміщувати рекламу в Твіттері», а також опитування, проведеного Маском, з метою з’ясувати: чи повинна Apple повідомляти про всі випадки застосування нею цензури?

«Apple в основному припинила рекламу у Twitter. Вони ненавидять свободу слова в Америці?», — поцікавився Ілон Маск в опублікованому твіті. Нагадаємо, що коментуючи можливе видалення програми соцмережі з магазинів App Store та Google Play Маск заявив, що в такому разі випустить власний смартфон.

На цьому тлі несподіванкою виявилися заяви, які він зробив після візиту до штаб-квартири компанії, яку очолює Тім Кук. Мільярдер миролюбно заявив, що Apple ніколи не збиралася видаляти Twitter зі свого магазину додатків.

По-перше, Ілон Маск подякував своєму колегі з Apple за екскурсію кампусом компанії і опублікував у Twitter коротке відео з демонстрацією видів парку, створеного на території штаб-квартири компанії. По-друге, Маск заявив, що у них з Куком відбулася плідна розмова: «Серед іншого, ми усунули непорозуміння щодо загрози видалення Twitter із App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи про це не думала». А отже нема сенсу в розробці чогось нового — вистачає того, що запуск вантажівок Tesla посунувся на 3 роки.

Джерело: noworries.news

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