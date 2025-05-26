Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі

Про це пише The Washington Post.

За останній рік Маск зосередився на політиці й став одним із найгучніших соратників президента США Дональда Трампа. Проте, кажуть джерела газети, останнім часом ентузіазм Маска згас.

Усе через особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів. Маск також глибоко стурбований безпекою своєю та своєї родини. Він не очікував такого рівня критики на свою адресу чи проти своїх компаній. А ще розчарований в можливості грошей впливати на політичну систему й хоче спрямувати свої ресурси в інше русло.

Тож Маск прагне повернутися до своїх компаній Tesla та Space X, перед якими стоять нові виклики та амбітні цілі, зокрема колонізація Марсу. Його відхід від політичних внесків може стати серйозною втратою для Республіканської партії США.

Джерело: https://t.me/babel/68631

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