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Ілон Маск все-таки розмовляв з путіним восени 2022 року, повідомляє The New Yorker.

Ілон Маск все-таки розмовляв з путіним восени 2022 року, повідомляє The New Yorker.

За інформацією видання, Маск підтвердив це в особистій розмові з колишнім топпосадовцем Пентагону Коліном Калом. Він нібито хотів заспокоїти росію, адже вона вважала, що компанія Starlink "сприяє зусиллям української армії".

Сама ж інформація про розмову між Маском та путіним вперше з'явилася у жовтні 2022 року, коли він опублікував "мирний план" для України, який передбачав територіальні поступки зі сторони Києва. Після цього він написав у своєму акаунті в Twitter, що ця інформація – "брехня", а остання його розмова з президентом рф "була про космос й задовго до повномасштабного вторгнення".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36550

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