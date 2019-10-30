Ілон Маск у грудні піде до суду у справі про твіттер-наклеп

Федеральний суд США відхилив останнє клопотання засновника компаній Space X та Tesla про відмову від справи щодо його образливого твіту на адресу дайвера з Таїланду.

Як пише Bloomberg, справу розпочали у Великій Британії та передали до Федерального суду США. Йдеться про позов Вернона Унсворта (Vern Unsworth), якого Ілон Маск назвав у пості «pedo guy» — педофіл.

Окружний суддя США Стівен Вілсон в понеділок постановив, що присяжним доведеться вирішити, чи був Маск необачним та не перевірив правдивість своїх у твітах і в «офф-рекордс» електронних листах до журналіста.

Заяви Ілона Маска не збігаються з жодним відомим обговоренням щодо Вернона Унсворта і тому не можуть підпадати під статтю, яка захищає свободу слова.

Крім того, справа ускладнилася, коли стало відомо, що пан Маск наймав приватного детектива, який мав дізнатися більше про життя Вернона Унсворта. Ілон Маск ще й надіслав до Buzzfeed листа, де писав, що пан Унсворт одружився з 12-річною тайкою. Унсворт заперечив це у суді, зазначивши, що він зустрів свою дружину у Лондоні, коли їй було 32 роки.

Раніше адвокати Маска просили суд закрити справу. Сам Ілон Маск нещодавно сказав, що слова «pedo guy» не означають «педофіл». Керівник Tesla стверджував, що у Південій Африці, де він ріс, це словосполучення означає «моторошний старий чоловік».

Источник: internetua.com

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