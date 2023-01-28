Ілон Маск змінив нік у Twitter і тепер не може повернути своє ім`я назад

Бізнесмен Ілон Маск, який від недавнього часу володіє соцмережею Twitter, в черговий раз здивував свою аудиторію — мільярдер жартома змінив свій нік у Твіттері на Mr. Tweet і тепер не може повернути собі справжнє ім'я.

Як пише видання Insider, Маск перейменував свій обліковий запис після того як один з юристів випадково назвав його Mr. Tweet. Ситуація відбулась під час судового засідання, ініційованого акціонерами Tesla, які звинуватили Маска у маніпулюванні фондовим ринком за допомогою власних постів у Твіттері. Адвокат Ніколас Поррітт, який представляє інтереси акціонерів, випадково назвав Маска Mr. Tweet, пожартувавши, що це «помилка за Фрейдом».

У відповідь на слова Поррітта Ілон Маск перейменував акаунт. Втім зараз система не дозволяє бізнесмену змінити ім'я назад. Зауважимо, що у листопаді користувачі, які пройшли перевірку відповідно до застарілої політики Twitter, не могли змінити свої імена, що відображаються в додатку.

До недавнього часу проблем зі змінами ніків у Твіттері в Маска не було. Так по завершенню угоди з купівлі Twitter він перейменував себе в Chief Twit («головний твіт»), також бізнесмен змінював ім`я на Elongated Muskrat («подовжена ондатра»).

Щодо ситуації з акціонерами Tesla, судова тяганина триває. Ще у серпні 2018 року Маск написав у Twitter, що він зробить компанію Tesla приватною. У колективному позові від 2018 року збитки від твітів Маска оцінили у $ 14 мільярдів. Втім, у 2022 році через покупку Twitter та вагомі зміни у політиці соцмережі, акції Tesla впали на 65%. Наразі збитки оцінюють у понад $ 700 мільярдів.

Джерело: noworries.news

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