Лондон: РФ створює "загороджувальні загони" для розстрілу дезертирів

Через низький моральний дух особового складу та його небажання воювати російська армія, ймовірно, почала розгортати "загороджувальні загони", вважає британська військова розвідка .. У щоденному зведенні, опублікованому Міноборони Великобританії в Twitter, йдеться, що такі підрозділи загрожують розстрілювати своїх же солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах. Про які саме конфлікти йдеться, не уточнюється. На думку розвідки, останнім часом російські генерали, мабуть, хочуть, щоб командири в армії застосовували зброю проти дезертирів, а військові утримували оборону, доки не загинуть. Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість у російських військах, йдеться у зведенні.

Джерело: internetua.com

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