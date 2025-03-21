Лондонський аеропорт «Хітроу» закривають майже на добу через сильну пожежу на підстанції — BBC

"У зв'язку з пожежею на електричній підстанції, що живить аеропорт, у "Хітроу" спостерігаються значні перебої з електроенергією. Для забезпечення безпеки пасажирів і персоналу аеропорт буде зачинено до 23:59 21 березня", — ідеться в повідомленні на сайті аеропорту.

Уточнюється, що закриття аеропорту пов'язане з перебоями в електропостачанні. У гасінні задіяно понад 70 пожежників, найближчі будинки евакуйовано, повідомляє місцевий пожежний департамент.

Як уточнює Sky News, унаслідок пожежі знеструмлено близько 16 тисяч будинків.

Аеропорт "Хітроу" є одним із найбільш завантажених у світі: літаки тут зазвичай злітають і сідають кожні 45 секунд. Рекорд за пасажиропотоком — майже 84 мільйони пасажирів за рік (у 2024-му).

Джерело: https://t.me/znua_live/194142

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