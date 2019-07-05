«Лошарик» мог проводить подготовку закладки ядерной бомбы с целью вызвать цунами

«Это неправда, что кабели можно только резать. Еще можно к ним присоединяться и считывать информацию. Еще можно ее фильтровать, искажать, менять, запускать ложную и т.д.», заявил бывший ельцинский вице-премьер Альфред Кох, которого цитирует «Русский монитор».

По мнению Коха, «ещё можно незаметно, на большой глубине подбираться к шельфу потенциального противника и закладывать там бомбы с ядерным зарядом, подорвав которые в нужный момент можно вызвать огромное цунами».

Он считает, что все это «вполне могли и делать эти скромные капитаны первого ранга, кавалеры ордена мужества и герои России…»

Бывший ельцинский вице-премьер предполагает, что утечку в СМИ об аварии на ядерной подлодке дали сознательно «с целью дать понять кому надо, что вот мол, работа ведется, она реальна, аппарат в действии. Имейте это в виду, господа с берегов Потомака…»

Стоит также отметить, что авария на ядерной русской подлодке произошла недалеко от северного побережья Норвегии, где 2 июля начались ежегодные противолодочные учения Dynamic Mangoose, которые проводят военно-морские силы НАТО, в которых задействованы боевые корабли, подводные лодки и патрульные противолодочные самолеты из Британии, Германии, Испании, Канады, Норвегии, Польши, США, Турции и Франции.

В этой связи блогер Анатолий Несмиян обратил внимание на несколько существенных обстоятельств:

«По гибели людей и катастрофе на флоте есть, наверное, два вопроса, которые точно не получат ответ. Первый — очевидный. Среди погибших 7 капитанов первого ранга — это уровень командира подводного крейсера с соответствующим вооружением. Плюс два героя России в неизвестных званиях. Для штаба капитан первого ранга — звание не самое высокое, но непосредственно на флоте собрать в одном месте такое количество людей с такими звездами на погонах — речь может идти об откровенно боевом задании».

Далее блогер обратил внимание на массовость гибели людей.

«… массовая гибель людей, которые явно не срочники-первогодки и точно не могут растеряться в аварийной обстановке, может говорить лишь о двух возможных причинах — средства спасения были им недоступны или неисправны. Либо (что более вероятно) сама авария носила кратковременный, но очень интенсивный характер. Взрыв, проще говоря».

Эксперты отмечают, что данным тип подводной лодки, который находится на вооружении России, не имеет никакого отношения к «научной деятельности», а предназначен для шпионажа, терактов и операций саботажа.

Ряд комментаторов обратили внимание на то, что банда Шойгу особо подчеркивает, что пожар случился, когда «судно проводило научные исследования в северных территориальных водах России». Это настойчивое утверждение заставляет усомниться в их правдивости, как в прочем и версии о том, что капитаны и герои России погибли от ядовитого газа в результате пожара.

Возможной причиной аварии стала нештатная ситуация в ходе проведения акта саботажа или учений по проведению террористической акции. В этом случае настойчиво повторяющаяся версия о том, что авария случилась в территориальных водах России, объясняет поведение банды «МО России».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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