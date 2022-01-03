Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 107

Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих

Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих

Троє людей зникли безвісти під час лісової пожежі в американському штаті Колорадо, яка виникла неподалік Денвера і зруйнувала вже близько тисячі будинків. Місцева влада побоюється, що вони загинули.

У американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила щонайменше 991 будинок, троє людей зникли безвісти, повідомила у суботу, 1 січня, місцева влада.

"Маємо три повідомлення про зниклих безвісти. Їхні будинки зруйновані, потенційно в цих будинках можуть бути людські останки. Уламки ще гарячі, все повалилося, і зараз вкрите 8 дюймами (близько 20 см. - Ред.) снігу", - сказав шериф округу Боулдер Джо Пелле. Це суттєво ускладнює пошуки, додав він.

Лісова пожежа виникла вранці 30 грудня неподалік Денвера, столиці Колорадо, що незвично для цього періоду року. Внаслідок неї близько 30 тисяч жителів округу Боулдер змушені були терміново евакуюватися зі своїх помешкань. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан, який схвалив президент США Джо Байден.

Причина поки невідома

Причину пожеж поки що не встановлено. Припускали, що нею могло стати падіння опор лінії електропередач, втім співробітники комунальних служб не виявили пошкоджень. Найбільше від пожеж постраждали міста Луїсвілл та Суперіор, пише агенція AP. Однак йдеться, що підрахунок збитків від лісової пожежі є неостаточним.

Нагадаємо, що влітку 2021 року від лісових пожеж в США потерпала Каліфорнія. Тоді внаслідок пожеж повністю вигоріло містечко Грінвілл, яке було засноване 100 років тому. У ньому проживали близько тисячі людей.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: пожар, США

Читайте ещё:

“Байден окреслив два шляхи, які будуть залежати від дій Росії”, - Білий дім розкрив зміст розмови з Путіним
01.01.2022 06:10    540
Под Харьковом в горящем доме нашли погибшего мужчину
31.12.2021 10:00    334
"Южмаш" поставит конструкцию первой ступени для ракет Antares проекта NASA
31.12.2021 08:21    267
Google, Apple, Meta и другие IT-компании отказались выполнять ультиматум Роскомнадзора открыть офисы в РФ
31.12.2021 08:12    397
Под Харьковом горел дом
30.12.2021 15:10    360
В Харькове произошел пожар в многоэтажке: горела квартира
30.12.2021 13:03    462
Пожар в больнице на Прикарпатье: возросло число жертв
30.12.2021 11:25    341
В Богодуховском районе горел дом: эвакуировали 7 жильцов, среди них — ребенок
30.12.2021 10:20    218
Заупокійна свічка в реанімації. Пожежники назвали причину вибуху у франківській лікарні
30.12.2021 09:55    280
Україна отримає від США у 2022 році 300 млн дол. безпекової допомоги
30.12.2021 08:01    203
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 