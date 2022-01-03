Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих

Троє людей зникли безвісти під час лісової пожежі в американському штаті Колорадо, яка виникла неподалік Денвера і зруйнувала вже близько тисячі будинків. Місцева влада побоюється, що вони загинули.

У американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила щонайменше 991 будинок, троє людей зникли безвісти, повідомила у суботу, 1 січня, місцева влада.

"Маємо три повідомлення про зниклих безвісти. Їхні будинки зруйновані, потенційно в цих будинках можуть бути людські останки. Уламки ще гарячі, все повалилося, і зараз вкрите 8 дюймами (близько 20 см. - Ред.) снігу", - сказав шериф округу Боулдер Джо Пелле. Це суттєво ускладнює пошуки, додав він.

Лісова пожежа виникла вранці 30 грудня неподалік Денвера, столиці Колорадо, що незвично для цього періоду року. Внаслідок неї близько 30 тисяч жителів округу Боулдер змушені були терміново евакуюватися зі своїх помешкань. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан, який схвалив президент США Джо Байден.

Причина поки невідома

Причину пожеж поки що не встановлено. Припускали, що нею могло стати падіння опор лінії електропередач, втім співробітники комунальних служб не виявили пошкоджень. Найбільше від пожеж постраждали міста Луїсвілл та Суперіор, пише агенція AP. Однак йдеться, що підрахунок збитків від лісової пожежі є неостаточним.

Нагадаємо, що влітку 2021 року від лісових пожеж в США потерпала Каліфорнія. Тоді внаслідок пожеж повністю вигоріло містечко Грінвілл, яке було засноване 100 років тому. У ньому проживали близько тисячі людей.

Источник: dw.com

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