Літаючі роботи та штучний інтелект, - Міллі про технології майбутніх воєн

«Ми переживаємо найфундаментальнішу зміну характеру війни за всю історію, і головним чином це відбувається завдяки технологіям», - глава об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі наговорив багато цікавого для Foreing Affairs ("Як уникнути війни великих держав"). (https://www.foreignaffairs.com/podcasts/how-to-avoid-great-power-war-mark-milley)

«Витягнув» для вас лише один фрагмент - про технології війни.

?● Фундаментальні зміни в здатності стріляти.

● Високоточні боєприпаси та всюдисущі датчики. Ми можемо вести дальній точний вогонь з більшою точністю, на більшій відстані, ніж будь-коли в історії людства. І це не тільки ми, але й росіяни, і китайці, й інші країни можуть зробити те саме.

● Окрім далекобійності та точності, з?являється гіперзвукова техніка, яка може рухатися зі швидкостями, проти яких наразі немає захисту.

?● Відбулися фундаментальні зміни в здатності бачити.

● Цифровий годинник, GPS датчик, iPhone, — це все трекери, які можна відстежувати ззовні. Ми — не тільки ми, — маємо здатність «бачити» й «відчувати» це середовище, як ніколи раніше.

● Ви можете зайти в Google Земля та отримати картографічні дані та переглянути супутникові зображення, які були доступні лише для найсучасніших військових у світі ще, наприклад, 5-10 років тому.

?● Здатність бачити + здатність стріляти з далекої дистанції й з точністю, якої ніколи раніше не було, — лише ці дві можливості самі по собі віщують зміну фундаментального характеру війни. Додайте до цього технологію робототехніки, що стрімко розвивається.

● Розробляємо безпілотні морські апарати, як надводні, так і підводні.

● Проводимо експерименти з сучасними винищувачами й бомбардувальниками, які будуть по суті безпілотними.

● У майбутньому ви побачите вантажівки, танки, великий відсоток яких буде безпілотним. Робототехніка набагато швидше входить у всі війська, ніж люди можуть думати.

?● Додайте здатність швидко ухвалювати рішення з великою точністю. Штучний інтелект і квантові обчислення в поєднанні з робототехнікою стали домінуючим фактором у веденні війни. Поєднайте це зі сферами кібернетики та космосу.

«Країна, яка оптимізує ці технології, — матиме вирішальну перевагу, принаймні на початку та в перших кадрах наступної війни. Я хочу, щоб цією країною були Сполучені Штати», - резюмував Міллі.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/761

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