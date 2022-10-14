Любая ядерная атака против Украины повлечёт настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, - Боррель

Пожалуй, это первое заявление высокопоставленного европейского чиновника о военном ответе России в случае ядерного удара.

"Путин говорит, что он не блефует. Что ж, он не может позволить себе блеф, и нужно четко заявить, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и его государства-члены, а также США и НАТО тоже не блефуют.

Любая ядерная атака против Украины повлечет военный ответ - не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет уничтожена", - цитирует (https://amp.dw.com/ru/borrel-vs-rf-budut-unictozeny-v-otvet-na-primenenie-ao/a-63421624) главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля немецкий DW.

Важно и другое. На следующей неделе НАТО проведёт запланированные учения "Стойкий полдень" по ядерному сдерживанию.

Это, конечно, не официальные гарантии Украине на случай ядерного удара, но очень чёткое и артикулированное предупреждение для Путина.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/9480

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