Любимый миф российской пропаганды, который неоднократно повторял Путин — о бомбардировке Дрездена

Любимый миф российской пропаганды, который неоднократно повторял Путин — в бомбардировке Дрездена не было никакой военной необходимости. Мирный город был. Его разбомбили зная, что он перейдет в советскую зону оккупации (не доставайся же ты никому). И еще хотели запугать русских мощью своей авиации. Чтобы боялись.

Что здесь неправда? Да фактически все

1. 4 февраля 1945 года на Крымской конференции доклад сделал заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов. Он говорил, что немцы планируют перебросить на советский фронт до 30-35 дивизий. И просил союзников по возможности помешать этому:

«Ударами авиации по коммуникациям препятствовать противнику производить переброски своих войск на восток с западного фронта, из Норвегии и из Италии».

2. Дрезден был чрезвычайно важным транспортным узлом, в котором сходились три крупных железнодорожные ветки: Берлин-Прага-Вена, Мюнхен-Бреслау и Гамбург-Лейпциг. Союзники бомбили все стратегические транспортные узлы

3. В Дрездене находилось около 110 важных заводов и промышленных объектов. На военных заводах трудилось до 50 000 человек: распределенное авиационное производство, производство химического оружия (Chemische Fabric Goye & Company), производство зенитной и полевой артиллерии (Lehman), предприятия электрического и механического машиностроения (напр. Gebruder Bassler и Saxoniswerke) и важнейший оптический завод в Германии (Zeiss Ikon A.G.) — его потом вывезут в Красногорск.

4. Никто и никогда в военной советской прессе не жаловался на бомбардировку Дрездена. Наоборот, писали, что это важный узел дорог и мощный центр сопротивления. После взятия Дрездена салют в Москве устраивали по высшему разряду и добавляли слово "дрезденский" к названию боевых частей

5. Советские войска сами стирали целые города с лица земли, которые вошли в зону советской оккупации — от Будапешта до Берлина. И никогда по потерям мирного населения не убивались. Если враг не сдается, его уничтожают. По законам военного времени. На войне, как на войне… и прочий пропагандистский кал.

6. О мощи авиации союзников никому не надо было рассказывать. Они снесли с лица земли Гамбург (находящийся, кстати, в их зоне оккупации). Наверное, чтобы на себя произвести впечатление.

7. Использовать аргумент о том, как невыносима для советского человека бомбардировка немецкого города, стали только во время Холодной войны. Приказ №428 о выжигании до тла своей земли был почему то забыт. И тут начали преувеличивать цифры потерь на порядок — погибло 250 000 человек.

8. В 2008 году комиссия немецких историков оценила количество погибших от бомбардировки от 18 до 25 тысяч человек. Для сравнения — при бомбардировке Гамбурга погибло около 34 000 человек

9. Автором легенды о 250 000 погибших стал британский "историк" Дэвид Ирвинг. Он написал книгу "Разрушение Дрездена". Разумеется, книга была переведена на русский язык. Именно его любит цитировать российская пропаганда. Дэвид Ирвинг также утверждал, что Гитлер ничего не знал об истреблении евреев. Он же отрицал уничтожение евреев в газовых камерах Аушвица. Он же писал, что дневник Анны Франк — это фальсификация. Он же назвал Гитлера «величайшей объединяющей силой Европы со времён Карла Великого». И он же сказал, что работает над удалением «слизи», нанесенной на репутацию Адольфа Гитлера.

P.S.

Разумеется, пост не является оправданием войны или ковровых бомбардировок. Любая война — преступление.

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