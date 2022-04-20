Людей з Маріуполя сьогодні евакуювати не змогли

Гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Окупанти не змогли забезпечити режим припинення вогню, оскільки не контролюють своїх військових, повідомляє hromadske.ua із посиланням на віцепрем’єра України Ірину Верещук.

«Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасне підвезення людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і «швидких», – написала Ірина Верещук.

Вона зазначила, що вранці 21 квітня українська влада поновить зусилля з евакуації на Маріупольському напрямку.

А заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар каже, що захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Для перемовин щодо цього у Маріуполь готові приїхати представники переговорної групи України, а саме Давид Арахамія та Михайло Тимошенко.

Водночас президент Володимир Зеленський каже, що Україна готова обміняти російських військовополонених на безпечний прохід гуманітарним коридором цивільних та військових з Маріуполя.

Агентство Телевидения Новости