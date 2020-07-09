"Люди испугались и легли на землю": подробности происшествия на Героев Труда

В Харькове полицейские задержали злоумышленника, который бросил в граждан предмет, похожий на гранату. Событие произошла 8 июля около 11:00 на рынке по ул. Героев Труда.

Как рассказал участковый офицер полиции Московского отдела полиции Максим Иванов, в его пункт полиции прибежал мужчина и сообщил, что несколько минут назад неизвестный в ходе конфликта с одним из продавцов рынка бросил в толпу предмет, внешне похожий на гранату и скрылся.

"В то время на рынке возле торговых мест находилось большое количество посетителей рынка и продавцов, в том числе и дети, которые испугались и легли на землю", - отметил Иванов.

Неподалеку от места преступления участковые офицеры полиции вместе с очевидцами происшествия догнали злоумышленника и доставили в участковый пункт полиции.

На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнического управления, патрульные и следственно-оперативная группа.

Эксперты осмотрели подозрительный предмет. Им оказался макет ручной гранаты "Ф-1", который не принадлежит к взрывным устройствам и угрозы для окружающих не представляет.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый харьковчанин.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник: sq.com.ua

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