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Люди на окупованих територіях самоорганізовуються та відмовляються від «допомоги» ворога — розвідка

Люди на окупованих територіях самоорганізовуються та відмовляються від «допомоги» ворога — розвідка

Мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої «допомоги» та дивують росіян своєю самоорганізацією, повідомляє Головне управління розвідки.

На окупованих територіях Харківської області розгортається волонтерський рух. Зазначається, що соціально-побутова ситуація там дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги.

Також у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери для цього самостійно збирають кошти та принципово відмовляючись від російської «допомоги».

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку.

Окрім того, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

Повідомляється, що окупанти дивуються активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: «В росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством».

Також у Харківській області окупанти встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон». До того ж впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до рф для здійснення покупок товарів та ліків.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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