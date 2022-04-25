Лубянка отработала по Брянску

В приграничных с Украиной областях России продолжают происходить масштабные чрезвычайные ситуации с очень мутными причинами. В ночь на 25 апреля ГУ МЧС РФ по Брянской области сообщило о пожарах в Фокинском районе Брянска. Им сразу был присвоен повышенный ранг опасности, т.к. горели резервуары нефтебазы "Дружба", принадлежащие "Роснефти". Местные очевидцы говорят, что кроме нефтебазы, расположенной в районе "Мясокомбината", произошло сильное возгорание ещё и возле остановки "28-я школа".

В последствии стало известно, что действительно горят резервуары с ГСМ на территории нефтеперекачивающей станции АО "Транснефть-Дружба", а также на территории воинской части (в СМИ ее называют "ещё один объект"). "Пылает жутко, город заволокло клубами токсичного дыма", – говорят очевидцы. Пожары могут тушить достаточно долго, поэтому брянцев, проживающих в прилегающей жилой застройке, эвакуируют.

Официальные власти избегают комментариев о причинах инцидентов.

По информационному пространству циркулируют слухи, что перед возгоранием были слышны мощные "хлопки". Позже появились видео с камер наблюдения, на котором виден взрыв на нефтебазе непонятного происхождения.

В общем-то, на фоне бушующих в Сибири катастрофических лесных пожаров, инцидент в Брянске мог бы утонуть в общей хронике МЧС. Однако повышенное внимание к брянским пожарам вызывает тот факт, что дело разворачивается в приграничной с Украиной и Беларусью области РФ в дни "спецоперации". К тому же, по территории области проходит транзитный нефтепровод "Дружба" через который прокачивают 1.2-1.4 млн. баррелей нефти в сутки в европейском направлении. ЧП потому резонансное.

Без активной вовлечённости ФСБ в таком деле как пить дать не обошлось.

Есть множество признаков, что именно Лубянка является режиссером очередного "возгорания" на стратегических объектах. Разворачивается новая серия из сериала "жёлтый Юг", направленная на спасение "рядового Путина".

Во-первых, ФСБ помогает Кремлю раздувать тему повышенной террористической угрозы со стороны Украины для оправдания авантюры со вторжением. Рейтинг Путина по свежим данным ВЦИОМ оказывается "просел", т.к. электорат начал осознавать происходящее. Нужны поддерживающие факторы. Странные пожары в Брянске это просто новая антиукраинская провокация, ведь ранее сообщалось, что российская сторона готовит самодиверсии где-то в Белгородской, Курской или Брянской областях. Здесь, правда, у ФСБ вышел прокол. Буквально намедни сообщалось, что ФСБ усилило охрану украинско-российской границы так, чтобы "муха не пролетела". Иными словами сами отсекли любое потенциальное украинское подрывное влияние.

Во-вторых, на российском нефтяном рынке сформирован огромный избыток нефтепродуктов, которые некуда девать из-за наложенных международных санкций. К примеру, цены на мазут уже упали в два раза, но его потребление сокращается и дальше. Российские НПЗ на грани остановки. В ФСБ предложили свое решение проблемы борьбы с излишками путем их банального физического сжигания, прикрываясь мифами об украинском следе.

В-третьих, никуда не исчез конфликт между ГРУ и ФСБ. Любянка проводит расследования против десятков генералов на предмет причин провала "спецоперации" для назначения виноватых и предателей фюрера. Контакт Путина и Шойгу в Кремле сильно озаботил Патрушева и Бортникова, и они решили нанести по "оленеводу" удар в спину. Пожар на военном объекте в Брянской области, задействованной в проведении "СВО", лишний раз показывает зашкаливающий уровень разгильдяйства, царящий у подчинённых Шойгу. Опять план операции поставлен под сомнение. Опять на Шойгу посыпятся шишки.

Что характерно, от реализации брянской комбинации ФСБ только в плюсах, решив сразу множество своих задач и угодив Путину. Искусство сухими выходить из воды у чекистов в крови.

Источник: https://t.me/sytosokrata/600

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