Луганская реанимация Медведева

Крики отчаяния и Telegram-припадки Димона наконец нашли отклик в Кремле. Отстраненному от дел после смены правительства в 2020 году экс-тандемовцу определили фронт работ. 11 августа с визитом непонятного статуса, то ли международным, то ли рабочим, Медведев прибыл в Луганск вместе с целой грядкой избранных силовиков. Здесь, на территории квазиобразования "ЛНР," он провел совещание с двумя местными гротескными фунтами – Пасечником и Пушилиным. Темы сходняка по поручению самого Путина: изучение ситуации в сфере безопасности на временно оккупированных территориях и "гармонизация законодательств "республик" Донбасса с законами России".

Повестка указывает на ряд очень важных моментов.

В Москве команда замглавы АП Кириенко за последние два месяца провела детальный анализ ситуации по регионам. Методы "освобождения" до уровня каменного века населенных пунктов Донбасса многонационалами Шойгу ведут к стремительной деградации тех частей "ЛДНР", к которым их присоединяют. Коррумпированные марионетки, как таёжный гнус, заели кремлевских функционеров своими просьбами денег, денег, денег из пустующего бюджета.

Донбасс из витрины "русского мира" стал его могильником. Срочно нужны миллиарды рублей на восстановление инфраструктуры, ремонт больниц, школ, выплаты социалки. Однако Кириенко даёт четко понять, что пока не будет решен вопрос безопасности, он не готов взвалить на себя ответственность за регион. Ни о какой интеграции и речи быть не может, пока не произойдет замена ворья в лице Пасечника-Пушилина на своих смотрящих.

Из российских регионов уже готовят новые десанты бюрократов.

Поскольку до Путина дошли слухи, дескать Кириенко не тянет Донбасс, то вместо него выслали Медведева. Теперь он начальник захваченной части Донбасса. Его даже взбадривают посулами сделать "вице-президентом" РФ, если покажет результат. Это реанимация политтрупа, и даже шанс на возврат в борьбу за трансфер.

К тому же Медведев – последняя ставка "партии войны" в которой засветились директор ФСБ Бортников, глава МВД Колокольцев, генпрокурор Краснов и глава СКР Бастрыкин. От эффективности их потуг по "спецоперации" зависит не только их персональное выживание, но и судьба режима. Ядерный шантаж на ЗАЭС, интенсификация боевых действий на Донбассе, попытка "прорыва" Гиркина на фронт – звенья одной цепи.

В тоже время луганская поездка Медведева демонстрирует глубину расколов правящей клики. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие секретаря Совбеза Патрушева. Его рассматривают как вероятного преемника Путина, и он терпеть не может конкурента Медведева. Ещё больше вопросов вызывает неявка главного по войне – министра обороны Шойгу. Формально "оленевод" трусит уральские оборонные заводы по теме оборонзаказа. Дела с военной техникой – швах. Но есть ещё существенный аспект. Возвращение Медведева в гонку за преемничество на место вождя нарушает таёжные договорённости с Путиным.

Аналитики отмечают резкое исчезновение из инфополя TikTok-бойцов Кадырова, что указывает на провал большой сделки с Путиным и изоляцию группировки Шойгу-Кадырова. В Кремле взбешены неудовлетворительными договорённостями с турками и инертным поведением Китая по Тайваню. В обоих случаях на лицо провалы ГРУ.

Но вернёмся к Медведеву, как вожаку "партии войны". Главная линия конфликта пролегает у него с его сменщиком, премьером Мишустиным. Тихушник оказался деятельным чиновником. Закрытые исследования общественных настроений в стране свидетельствуют: россияне крайне разочарованы хвалеными путинскими силовиками. Их акции прогорели в ходе "СВО": опрошенные респонденты указывают, что сильно переоценивали мощь российской армии. Наоборот, многие хвалят Мишустина за прочность экономики. Теперь он истинная надежда россиян, мечтающих, чтобы в Украине все быстрее кончилось.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/703

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