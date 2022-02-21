Луганскую ТЭС остановили из-за обстрелов, Счастье – без света и воды

Остановлена Луганская теплоэлектростанция – единственная, работающая на подконтрольной правительству Украины территории Луганской области. Город Счастья остался без света и воды.

Как передает «Укринформ», об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС. Станция остановлена!», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным руководителя ВГА, без воды, тепла и света остался город Счастье.

«Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе РЭС, рабочие ЛЭО покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения», – говорится в сообщении.

«Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают. Люди без коммуникаций», – добавил Гайдай.

Он отметил, что идет работа по восстановлению коммуникаций, однако обстрелы не дают делать это быстро.

Агентство Телевидения Новости