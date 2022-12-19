Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 143

Лукашенко должен игнорировать Путина, если ему дорога власть

Лукашенко должен игнорировать Путина, если ему дорога власть

Краткая "записка" перед встречей Путина и Лукашенко:

Если Лукашенко хочет сохранить безграничную власть над Республикой Беларусь, он должен отказаться от требования Путина "войти зимой в Украину" даже с согласием Путина по единому энергетическому рынку, новому "кредиту" и гарантиям безопасности Александра Григорьевича от "бчбшников".

И Лукашенко это хорошо, надеюсь, понимает, поскольку место Макея занял Алейник - человек "низкого полета", но с головой, устремленной на Запад (хоть и в контрабандо-лоббистском ключе). Линия МИД осталась на западной оси, а смерть Макея, ставшая сигналом для Дворца, что "Кремль всё видит и хочет, чтобы Лукашенко исполнил обещание первым на танке отправиться в бой", в общем-то показала, что "кадров нет", но из имеющихся "выбираем того, кто по духу больше всего похож на Макея".

Итак, включение Беларуси в войну, которую Россия заведомо проигрывает, - это явный путь Лукашенко в никуда. Он останется без власти на период войны, а окончание войны похоронит его в стенах трибунального дела.

Есть иной вариант, зачатки которого были сделаны 25-26 февраля: Лукашенко не вступает в войну, напрямую не помогает Путину, а в итоге получает гарантии спокойной, свободной и безбедной старости.

Больше скажу, в данном сценарии Лукашенко негласно получает ещё и гарантии сохранения власти в качестве "главного кормчего" на максимально возможный срок в данной ситуации.

В отличие от должности генерал-губернатора, который должен править под таким ничтожеством как слабеющий Путин, Лукашенко на период войны и после её окончания оказывается "в тени": все софиты обращены в сторону помощи Украине (и ее восстановлению после войны), а также России (и "трибунальному делу" по окончанию войны).

Для Лукашенко места в "западных умах" не найдется в период, пока "судят Путина", "делят деньги", "конфискуют имущество", "раздают чемоданы" и "восстанавливают Украину". А это существенно больше, чем тот период, что получает Лукашенко, соглашаясь на провальное вступление в линию кремлевской мысли.

Более того, в самом начале "по Беларуси" договорились следующим образом: Минск не переходит границу и пользуется "санкционным ситом".

Вступая в войну, Лукашенко теряет и власть, и деньги.

Так что Лукашенко нужно искать лазейку, дабы выйти из "тисков" давления Путина на первой линии, и Шойгу с "путинской братией" - на второстепенной. Решается, конечно же, вопрос государственности, независимости, суверенитета и всего того, что для Дворца ценностью не было последние 2 десятка лет.

Но лично для Лукашенко решается вопрос его существования как единственного богатого и влиятельного "центра притяжения силы" на территории Беларуси. Вот и вся логика: если будущее страны Лукашенко может сдать, предать и продать, то собственное будущее (в клетке на золотой цепи генерал-губернатора с выбитыми "московскими карликами" зубами и с откусанными когтями) он продавать, возможно, не пожелает. И этот выбор между "клеткой" и "троном" должен перевешивать.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7661

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Путіна потрібно відібрати не лише Крим, а й поцуплену «Росію»
Сегодня 09:50    175
Новости из США. Главное к концу недели, 17-18 декабря 2022
Сегодня 09:26    123
19 грудня 1920 року народився засновник Української Гельсінської Групи Микола Руденко
Сегодня 09:15    112
ISW, 18 декабря
Сегодня 09:09    133
Харківщина. 19 грудня
Сегодня 08:55    117
Окупанти готуються до вуличних боїв у Мелітополі
Сегодня 08:52    121
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно
Сегодня 08:51    125
Головне за минулий тиждень
Сегодня 08:00    124
В российском Белгороде опять были взрывы
Сегодня 07:57    200
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 07:52    127
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 