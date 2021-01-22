Лукашенко хочет перевести белорусские города с импортного газа на местные дрова

В целях экономии президент Белоруссии поручил министрам определить, сколько заготавливать дров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным увеличить в стране использование древесины для отопления, чтобы уменьшить использование импортного природного газа, сообщает издание «Нефть и Капитал».

По словам Лукашенко, Беларусь является одной из ведущих стран Европы с точки зрения ресурсов леса. «Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла три процента, сегодня — двадцать», — поделился воспоминаниями белорусский лидер, принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, передает БелТА.

Почти 40% территории страны, отметил президент, занимают леса. За последние десятилетия с момента получения независимости их площадь была увеличена почти на один миллион гектаров. «Это говорит, что мы не „хищники“ и к природе, тому ресурсу, который дарован нам Господом, относимся по-человечески», — подчеркнул он.

Речь на встрече зашла также о спросе на низкокачественную древесину как в республике, так и за границей. «Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги», — заявил Лукашенко.

Источник: vsluh.ru

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