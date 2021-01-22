Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 76

Лукашенко хочет перевести белорусские города с импортного газа на местные дрова

Лукашенко хочет перевести белорусские города с импортного газа на местные дрова

В целях экономии президент Белоруссии поручил министрам определить, сколько заготавливать дров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным увеличить в стране использование древесины для отопления, чтобы уменьшить использование импортного природного газа, сообщает издание «Нефть и Капитал».

По словам Лукашенко, Беларусь является одной из ведущих стран Европы с точки зрения ресурсов леса. «Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла три процента, сегодня — двадцать», — поделился воспоминаниями белорусский лидер, принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, передает БелТА.

Почти 40% территории страны, отметил президент, занимают леса. За последние десятилетия с момента получения независимости их площадь была увеличена почти на один миллион гектаров. «Это говорит, что мы не „хищники“ и к природе, тому ресурсу, который дарован нам Господом, относимся по-человечески», — подчеркнул он.

Речь на встрече зашла также о спросе на низкокачественную древесину как в республике, так и за границей. «Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги», — заявил Лукашенко.

Источник: vsluh.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нафтогаз заощадить українцям до 5 млрд грн на рахунках за газ у карантин
21.01.2021 10:03    169
Все облгазы должны ввести годовые контракты на поставку газа населению — Шмыгаль
21.01.2021 06:09    197
Государственное регулирование цены на газ закреплено ненадолго: чиновники просят не пренебрегать правом выбора поставщика
20.01.2021 19:08    219
«Газпром» анонсировал отказ от «Северного потока – 2»: названа главная причина
20.01.2021 08:20    860
Как жителям Харьковской области сменить поставщика газа – инструкция
20.01.2021 06:16    382
НКРЕКП одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов в Украине, «Харьковгаз» – в их числе
19.01.2021 12:25    321
Жители РФ не могут дождаться газификации, которую начали оплачивать сами
19.01.2021 09:14    189
Газовики розповіли, чому треба вчасно сплачувати за доставку газу (ВІДЕО)
19.01.2021 08:33    254
Для харьковчан резко подешевел газ
19.01.2021 07:14    1039
Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — Прем’єр-міністр
19.01.2021 06:09    184
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 