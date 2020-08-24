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Лукашенко лякає людей "ворушінням" НАТО на кордоні. Там кажуть, що це вигадки

Лукашенко лякає людей ворушінням НАТО на кордоні. Там кажуть, що це вигадки

Заяви Олександра Лукашенка про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів Білорусі та зовнішні загрози з боку Заходу є безпідставними, заявили в альянсі.

Напередодні Лукашенко відвідав військовий полігон у Гродно. Там він заявив, що йому, як президенту, вперше за чверть століття довелося ухвалювати найскладніше рішення - приводити війська у повну бойову готовність та перекидати їх на західний напрямок.

Пан Лукашенко також заявив, що "ворушіння військ НАТО" відбувається на території Польщі та Литви.

Олександр Лукашенко вважає, що західні країни надають військову допомогу "альтернативному президенту" саме через НАТО. Він доручив міністру оборони Білорусі "захистити західну перлину Білорусі з центром у Гродно", і вимагає "жорстких заходів із захисту територіальної цілісності країни".

Гродненська область межує із Польщею. Впродовж останнього тижня в обласному центрі відбувалися масові акції протесту.

"Режим (Білорусі. - Ред.) намагається за будь-яку ціну відволікти увагу від внутрішніх проблем Білорусі за допомогою абсолютно безпідставних заяв про уявні зовнішні загрози", - заявив агенції France Press президент Литви Гітанас Науседа.

А представник польського назвав припущення Лукашенка про те, що Польща запланувала дестабілізаційні дії на кордоні "пропагандою режиму" - "сумною та вражаючою".

Водночас у НАТО заявили, що альянс не є загрозою для Білорусі чи будь-якої іншої країни і не проводить бойових дій в регіоні.

"Наша позиція - виключно оборонна", - заявили в альянсі.

Там також закликали білоруську владу поважати базові права людини.

9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, а його найпотужніша суперниця Світлана Тихановська - 10,1%.

Після цього у столиці Білорусі Мінську та інших містах почалися акції протесту, під час яких були затримані близько 6 тисяч осіб. Учасники акцій вважають, що результати виборів були сфальсифіковані.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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