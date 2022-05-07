Лукашенко: ничтожество и шизофрения

Полуторачасовое интервью Лукашенко вице-президенту Аssociated Рress Иану Филипсу показало, что из себя представляет беларуский диктатор.

Каких-то крупных открытий или сенсаций не наблюдается, лишь подтверждения ранее озвученных фактов, таких как лукашенковская политическая ничтожность и мстительность, а также полная зависимость его марионеточного режима от Кремля. Из беседы с журналистом следует, что, фактически, Беларуси как суверенной страны нет. Республика находится под военной оккупацией РФ и подобную участь Лукашенко желает Украине, которой посвящено более 80% его высказываний. Также "сябр номер один" выступил в роли плохого адвоката российского дьявола. Почему плохого? Лукашенко как "органчик" повторяет несвежие фейки российской пропаганды, называя это "альтернативным взглядом". Его аргументация выглядит крайне путанной. Медики называют это фундаментальным расстройством мышления и восприятия, расщеплением рассудка или, проще говоря, шизофренией.

Разбор ушатов информационной грязи, вылитых Лукашенко на Украину и страны Запада, – дело неблагодарное. Но, для подтверждения опасного диагноза – нужное.

К примеру, Лукашенко говорит:

"белорусы категорически не приемлют войн...Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было... в годы ВОВ страна потеряла каждого третьего жителя..." Однако в других местах сетует, что "все, что Беларусь могла и может предложить России для СВО, у нее есть". Дальше больше: "Мы это ни от кого не скрывали. У нас фактически единая армия". Получается, что Лукашенко признает свое соучастие в военных преступлениях путинцев.

Следующий тезис из области лукашенковского раздвоения – всемирно известный мем "откуда на Беларусь напали". Лукашенко снова признал, что его страна – агрессор, ведь

"после окончания учений часть российских войск, оставшихся на белорусской территории, была вовлечена в специальную операцию на Донбассе". Кроме того, беларуская армия поразила четыре позиции на украинской территории. "Я должен был поступить иначе?", – интересуется лукавый. И нервно оправдывается: "Вы меня упрекаете в том, что я агрессор… Я вам только что сказал: вы большие агрессоры, чем я". Шикарный аргумент в духе "сам дурак". Омерзение вызывают попытки Лукашенко отрицать российский геноцид в Буче, дескать, это не путинские головорезы и мародёры зверствовали, просто иностранные репортёры неправильно съёмку провели. Также мелкотравчатый диктатор осмеливается утверждать: в трагедии Мариуполя виновата сама Украина, ведь там были "издевательства над русскими людьми". То ли дело сейчас: лепота, рай "русского мира".

Картофельное трепло пробило дно, когда в одном месте заявило, что "разрушение Украины и потеря ее целостности неприемлемы", а в другом высказалось про бесперспективность "запихивания" "республик" Донбасса назад. Дескать, пусть живут себе независимо... К слову, к 9 мая Минск в качестве подарка Путину готовится признать злокачественные образования, т.е. расчленение Украины. Это шаг в сторону легализации российской аннексии самой Беларуси, ведь очевидна подготовка РФ к абсорбции "ЛДНР".

Самый суровый припадок Лукашенко – это его критика неожиданного затягивания "спецоперации", хотя он подаёт это как взгляд со стороны, подчёркивая "отсутствие" у Путина цели "оккупировать Украину и поставить на колени". Но если он такой отстранённый, то к чему угрозы по типу "смею вас заверить, что Россия слишком "легко" воюет в Украине. Это еще только начало". Начало чего, если у Лукашенко трясутся поджилки от мысли про использование Кремлем ядерного оружия, ведь "наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда"? Про весь шар, наверное, загнул, но то, что Беларусь однозначно накроет ядерным пеплом – чистая правда.

Источник: https://t.me/sytosokrata/618

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