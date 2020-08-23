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Лукашенко привел армию Беларуси в полную боевую готовность: что происходит
Президент Беларуси Александр Лукашенко привел Вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Он заявил о том, что у границы с Беларусью происходит «серьезное шевеление» НАТО. Об этом сообщает белорусское госагенство БелТА.
Лукашенко заявил, что «шевеление войск НАТО» происходит на территории Польши и Литвы.
Он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.
Источник: sprotyv.info
Темы: беларусь
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