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Лукашенко і Путін вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування через загострення на Донбасі – міністр оборони Білорусі

Лукашенко і Путін вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування через загострення на Донбасі – міністр оборони Білорусі

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко після загострення ситуації на Сході України вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави, повідомив білоруський міністр оборони Віктор Хренін.

«У зв’язку з нарощуванням військової діяльності на зовнішніх кордонах Союзної держави та через загострення ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації ухвалено рішення – перевірку сил реагування Союзної держави продовжити», – заявив міністр оборони Білорусі, підводячи підсумки спільних із Росією навчань «Союзна рішучість 2022».

За словами Хреніна, крім загострення на Донбасі, сусідні з Білоруссю країни наповнюються сучасною зброєю.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

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