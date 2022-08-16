Лукашенку презентували новий мотоцикл "Мінськ"

- Фара чья?

- Фара китайская.

- Щитки?

- Тоже

- Двигатель?

- Китайский...

Як же багато людей, навіть серед українців, не так давно хвалили Лукашенко за "заводи в Білорусі". Як виявилось, у них навіть легендарний колись мотоцикл й той - Made in China.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів показати пресі "новий" мотоцикл "Мінськ", проте виявилося, що всі деталі у ньому – китайські. За це диктатор показово вичитав керівництво підприємства.

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Джерело: https://t.me/Sharpreview/16364

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