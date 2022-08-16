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Лукашенку презентували новий мотоцикл "Мінськ"
- Фара чья?
- Фара китайская.
- Щитки?
- Тоже
- Двигатель?
- Китайский...
Як же багато людей, навіть серед українців, не так давно хвалили Лукашенко за "заводи в Білорусі". Як виявилось, у них навіть легендарний колись мотоцикл й той - Made in China.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів показати пресі "новий" мотоцикл "Мінськ", проте виявилося, що всі деталі у ньому – китайські. За це диктатор показово вичитав керівництво підприємства.
©️censor.net
Джерело: https://t.me/Sharpreview/16364