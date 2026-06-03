Мадяр працює

Поклався Панцир у Криму та РЛС Нева, знищено скупчення командно-штабної техніки та лігво батальйону управління 3 армійського корпусу рф у Широкине, буксир та інше

Ніч на 2 червня, деякі відпрацювання Птахів СБС у оперативній глибині противника.

Знищено 2 елемента ППО ворога та інші військові цілі.

У нп Широкине, ТОТ Донецької обл просмажено місце дислокації живої сили та гурт командно-штабних машин та вантажівок 5 окремого батальйону управління 3 армійського корпусу рф. Виявлено декілька десятків одиниць кшм та вантажної техніки, підтверджено знищено 11 з них, дорозвідка зʼясує точну цифірь.

❌ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

❌ Берегова РЛС "Нева-Б" та "Нева-Б2М", н.п. Маріуполь, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

❌Спеціалізований буксир проекту 1454, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

❌ТПД 5 обу 3 АК, нп Широкине, Донецька обл 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

❌Скупчення військової техніки, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

❌Скупчення командно-штабних машин, н.п. Широкине, Донецька обл, Зведений загін «13» 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

❌КП 1 дн 92 бррічкка ДнФл ЧФ ВМФ, н.п. Міжводне, АР Крим, 1 ОЦ СБС

❌ ТПД підрозділу зі складу тб 110 омсбр 51 А, н.п. Желанне, Донецька обл., 1 ОЦ СБС

❌Майстерня БпЛА 589 мсп 27 мсд 2 А , н.п. Донецьк, Донецька обл. 1 ОЦ СБС

❌Макет ЗРГК "Панцир-С1", н.п. Видне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Цілі координовано новоствореним Центром глибинного ураження Сил Безпілотних Систем.

Нема у вас тилу у оперативній глибині, хробаки, ..здуйте за Урал.

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МАДЯР

Джерело: https://t.me/robert_magyar/2430

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