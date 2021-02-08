Мафия Неаполя запретила «скорым» гонять с сиренами: мешают наркобизнесу

Итальянские водители машин скорой помощи просят у полиции защиты от мафии Неаполя: местный наркокартель запретил им пользоваться сиренами и мигалками. Об этом пишет британская газета «Таймс».

Звуковые сигналы и проблесковые маячки наркодилеры принимают за полицейские сигналы. Поэтому, когда посреди сделки они вдруг слышат сирену, им приходится прерывать «работу» и убегать. Мафия требует передвигаться тихо по районам, где обычно продают наркотики.

«Ты что, не понял, что не можешь пользоваться тут сиреной? Выключай или пристрелим», — процитировал разговор с мафией один из водителей. Кроме того, преступники требуют экстренно отвозить в больницу раненых подельников.

Из-за проблем с наркодельцами врачи и водители скорой потом вынуждены оправдываться перед родственниками больных, которые тоже бывают настроены агрессивно, особенно если скорая приехала слишком поздно.

Один из врачей рассказал журналистами, что в миллионом Неаполе работают всего 17 медицинских бригад. За последний год по отношению к ним было более 300 случаев агрессии. Депутат национального парламента Италии от движения «Пять звезд» Алессандро Амитрано обратился к правительству с требованием обеспечить защиту медицинских экипажей Неаполя.

Источник: nigroll.com

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