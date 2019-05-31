Мафиозный анклав. кто раскачивает Косово и причем тут Россия

Криминальные гнойники, разбросанные по всему миру, образуют систему опорных пунктов московского влияния

Утром 28 мая косовская полиция провела масштабную спецоперацию в северных районах края, населенных преимущественно сербами. Точнее, как подчеркивали в дальнейшем представители Приштины, спецоперация прошла по всему Косово, но лишь на севере она имела масштабы, приближающие ее к армейской. Тем не менее это была именно полицейская операция, без привлечения подразделений вооруженных сил. Цель - захват лидеров организованной преступности, а также коррумпированных полицейских чинов. Преимущественная специализация задержанных - организация контрабанды.

При этом баррикады, воздвигнутые жителями перед въездом в несколько населенных пунктов, были полицией сметены, а с их защитниками она обошлась очень неласково. Но тут такое, во всем мире полиция не любит ни баррикад, ни их строителей, а то, что, расшвыривая баррикады, полицейские все же никого не убили и не искалечили всерьез, говорит об их аккуратных и профессиональных действиях. Преодолев же заграждения, косовская полиция арестовала 28 человек, разных национальностей, большинство из которых были работниками местной полиции.

Иными словами, опереться на местную полицию - о чем впоследствии говорили их критики, и обойтись без привлечения спецназа - власти Приштины не могли, поскольку местная полиция, насквозь гнилая и коррумпированная, давно стала частью организованной преступности. Это, впрочем, не исключает ее борьбы с преступностью мелкой и неорганизованной, но любая ОПГ, "держащая район" и выросшая до серьезного уровня, как правило, тоже очень не одобряет гоп-стопа под окнами своего офиса.

В момент преодоления полицией одной из таких баррикад под раздачу попал некий Михаил Краснощеков, россиянин, член миротворческой миссии ООН и носитель дипломатического иммунитета. Причем, по самой первоначальной версии, россиян было двое, но второй потом куда-то слинял, рассыпался пылью и развеялся дымом. Словом, остался один только Краснощеков, попытавшийся своей машиной блокировать действия полицейских, намеревавшихся заняться разбором очередной баррикады, то есть, шугнув ее защитников, подогнать тяжелую технику и быстро освободить дорогу.

При этом полицейские очень торопились, опасаясь, что намеченные к аресту субъекты разбегутся и попрячутся, и потому, не став особо разбираться, что это за тип за рулем, попросту угостили его дубинкой - или, по другой версии, прикладом. Впрочем, пошли они на это не сразу, а лишь после отказа убрать машину - хотя, с учетом ситуации, можно допустить, что просьба съехать с дороги была сформулирована скорее энергично, чем дипломатично. Машину же двинули под зад чем-то очень большим и тяжелым, отчего она, скукоженная, улетела в кювет, но уже освобожденная от российского дипломатического присутствия.

Эти страдания российского дипломата и стали причиной воя в российских СМИ, который затем подозрительно быстро притих. Создалось впечатление, что, пройдясь по карманам арестованного дипломата, а затем обыскав и его машину, полицейские нашли там не только документы о дипломатической неприкосновенности, но и что-то еще, куда более интересное и духоподъемное.

Вспоминая же постоянные кокаиновые скандалы, в которых уже в штатном режиме неизменно замешан российский МИД, а также странное поведение Марии Захаровой, легко себе представить, что могло быть найдено. Словом, российскому... хм, дипломату косовские медики оказали помощь, наклеив пластыри на пострадавшие участки лица и тела, после чего власти Косово обратились к миротворческой миссии с письмом о лишении Краснощекова иммунитета в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Эта новость прошла по России уже сильно потише, поскольку россияне явно почувствовали что тут не та ситуация, чтобы особо качать права. Кроме того, их ну очень встревожило сильное желание прокуратуры Приштины заполучить Краснощекова для допроса уже после снятия с него дипломатического статуса.

Впрочем, зачем россиянам шуметь самим, когда есть Сербия? Какой же смысл держать собаку, но при этом лаять самому?

И в Белграде сразу ударили в барабаны. Президент Сербии Александр Вучич усомнился в том, что полицейский рейд имел целью борьбу с оргпреступностью, назвав его "атакой на сербов" - ну да, вот только, чтобы погнобить сербов, косовский спецназ и устроил себе прогулку на север, притом что половина задержанных этнические албанцы, - и заявил, что Белград не допустит сербских погромов в Косово. "Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косово и Метохии будет защищать наших людей", - заявил Вучич, выступивший в тот же день на экстренном заседании сербского парламента.

Хотя Сербия и объявила о полной готовности своей армии к нанесению удара по Косово, едва ли она решится на реальные действия. Косово уже признано 114 странами мира, а то, что Сербия не признает его независимости и продолжает именовать "Автономным краем Косово и Метохия", ничего не меняет на практике. Это понимают и в Белграде, так что даже Вучич в ходе выступления в парламенте призвал не заниматься самообманом по этому вопросу.

К тому же 78-дневные бомбардировки Белграда в 1999 г. отлично привили сербов от имперский амбиций - вот, кстати, повод поговорить еще и о том, как можно излечить аналогичные амбиции России. Сербам эти процедуры еще как помогли - во второй раз испытать на себе военную мощь Альянса в ответ на вторжение сербской армии в Косово, они совершенно не хотят. И даже собранный Вучичем парламент оказался, по сути, полупарламентом: оппозиция просто проигнорировала патриотический порыв президента, покрутив пальцем у виска - мол, мало тебе того, что было 20 лет назад?

А еще в обозримом будущем, примерно до 2025 г., Белграду светит вступление в ЕС, да и с НАТО, несмотря на декларативные заявления о нежелании вступать в него, отношения прогрессируют. Словом, лезть в войну из-за каких-то уголовников - нет, спасибо, извините. Иной вопрос, что с учетом настроений части сербского электората, прочно застрявшего на "не забудем не простим" 20-летней давности, Вучич был вынужден нанести боевую раскраску и станцевать на трибуне парламента танец войны. Исключительно с электоральными целями, чтобы его не подвинул какой-нибудь другой, еще более пламенный, чем он, сербский патриот.

А что же Россия? А Россия очень старательно топит в шуме о страданиях несчастных сербов, вынужденных жить в Косово, но тоскующих по далекой родине, предметный разговор о том, что, собственно, искала полиция. Потому что разговор обещает быть крайне неприятным. Под вывесками патриотизма - "не забудем - не простим", "родина или смерть" и прочего нестерпимого пафоса в сербских анклавах процветает организованная преступность. И "убийства сербских политиков", о которых с таким смаком вспоминала в эти дни Москва, на деле оказываются убийствами в криминальных разборках, поскольку и политика в сербских анклавах тоже давно уже стала инструментом местного криминалитета.

На деле же эти анклавы, по факту очень слабо контролируемые Приштиной, так что и полиция там тоже своя, особая, и вполне себе прикормленная местными ОПГ, стали фактически "европейской Тортугой", пиратской базой в центре Европы. Трудно не заметить, что такие базы "окологосударствленного" бандитизма появляются везде, куда влезает Россия, защищая кого бы то ни было: "славян", "русскоязычных", "национальные/религиозные/расовые меньшинства" или кого угодно еще.

Ключевое слово тут "Россия", и если вы хотите понять, как устроена жизнь в сербских анклавах Косово, а ездить так далеко вам не хочется, то вот вам ЛДНР - как жесткий, еще не устоявший вариант, а вот вам уже несколько поутихшее Приднестровье - где, впрочем, тоже убивают, тоже пропадают люди и тоже бросают в тюрьму за недостаточную любовь к России - и безо всяких метафор, есть статья УК, где обязанность любить Россию, а также местные власти прямо прописана. При этом вся верхушка таких анклавов немедленно обзаводится недвижимостью за их пределами и паспортами стран ЕС.

Суть же у всех этих серых зон одна и та же: в них можно прятать незаконный бизнес и можно использовать как воспаленный гнойник, дестабилизирующий весь близлежащий регион. А поскольку Россия сегодня - лидер мирового криминала, то с любым из таких гнойников у нее немедленно возникают общие интересы. Дестабилизация, беззаконие и хаос - это именно та ниша, в которой Россия чувствует себя как рыба в воде.

И хотя раскочегарить новую войну на Балканах у Москвы уже не получится, она никогда не упустит случая хотя бы слегка подогреть градус ненависти в бывшей Югославии и подбросить хоть пару поленьев в тлеющий костер, чтобы хоть немного продлить существование еще одной криминальной лужи - наилучшей среды обитания как для "Русского мира", так и для его естественных союзников.

Источник: dsnews.ua

Автор: Сергей Ильченко, политический обозреватель

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