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МАГАТЭ сообщило о смерти своего руководителя

МАГАТЭ сообщило о смерти своего руководителя

Глава МАГАТЭ Юкия Амано на пресс-конференции в Вене, 4 марта 2019 года. REUTERS/Leonhard Foeger

ВЕНА (Рейтер) - Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался, говорится в сообщении, направленном МАГАТЭ странам-членам организации, с которым ознакомился Рейтер.

“Секретариат Международного агентства по атомной энергии с сожалением и глубокой печалью сообщает о кончине генерального директора Юкии Амано”, - говорится в сообщении секретариата МАГАТЭ.

Источник: reuters.com

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Темы: оон

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