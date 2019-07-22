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МАГАТЭ сообщило о смерти своего руководителя
Глава МАГАТЭ Юкия Амано на пресс-конференции в Вене, 4 марта 2019 года. REUTERS/Leonhard Foeger
ВЕНА (Рейтер) - Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался, говорится в сообщении, направленном МАГАТЭ странам-членам организации, с которым ознакомился Рейтер.
“Секретариат Международного агентства по атомной энергии с сожалением и глубокой печалью сообщает о кончине генерального директора Юкии Амано”, - говорится в сообщении секретариата МАГАТЭ.
Источник: reuters.com
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