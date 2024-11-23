МАГАТЭ усилит миссию наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине

Международное агентство по атомной энергии расширит и усилит миссию наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Мы получили заверение, что миссия наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине будет расширена. Эта миссия продолжится и будет усиливаться

По словам министра, он подробно проинформировал Гросси о последствиях российских атак на энергетическую систему Украины, особенно об их влиянии на объекты ядерной энергетики. Им было отмечено, что россия целенаправленно наносит удары по таким объектам, "создавая опасность ядерных инцидентов".

"Моя встреча с Рафаэлем Гросси совпала по времени с заседанием Совета управляющих МАГАТЭ. А, как вы знаете, Украина впервые стала членом этого Совета", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46031

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