Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:47
Просмотров: 83

МАГАТЭ усилит миссию наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине

МАГАТЭ усилит миссию наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине

Международное агентство по атомной энергии расширит и усилит миссию наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Мы получили заверение, что миссия наблюдателей на объектах ядерной энергетики в Украине будет расширена. Эта миссия продолжится и будет усиливаться

По словам министра, он подробно проинформировал Гросси о последствиях российских атак на энергетическую систему Украины, особенно об их влиянии на объекты ядерной энергетики. Им было отмечено, что россия целенаправленно наносит удары по таким объектам, "создавая опасность ядерных инцидентов".

"Моя встреча с Рафаэлем Гросси совпала по времени с заседанием Совета управляющих МАГАТЭ. А, как вы знаете, Украина впервые стала членом этого Совета", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46031

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами ДБР, суд засудив «міністра юстиції днр» до 12 років позбавлення волі
Сегодня 08:52    20
росія може організувати диверсії на оборонних підприємствах США – розвідка
Сегодня 08:41    41
Завдяки СБУ та прокуратурі довічне позбавлення волі отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті
Сегодня 08:30    55
Харківщина, 23 листопада
Сегодня 08:27    55
В Україну доставили зенітний ракетний комплекс NASAMS, який Канада пообіцяла Києву ще у 2023 році
Сегодня 08:24    55
Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование БПЛА
Сегодня 08:19    53
Молоток для путинского «Орешника»
Сегодня 08:14    85
Оперативна інформація станом на 08.00 23.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    70
Шкода, яку війна нанесла довкіллю, в кожній області України
Сегодня 08:08    66
Удар новою балістикою по Дніпру – черговий доказ небажання росії зупиняти війну
Сегодня 07:58    81
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 