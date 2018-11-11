Магнитная буря стала причиной детонации мин во время Вьетнамской войны – ВМС США

Исторический архивный центр Вьетнамской войны при Техасском технологическом университете опубликовал рассекреченные документы ВМС США о минировании прибрежных вод Вьетнама во время войны.

В документах содержится информация о том, что магнитная буря, вызванная высокой солнечной активностью, могла стать причиной подрыва минных полей в августе 1972 года, сообщает N+1.

Отмечается, что 4 августа 1972 года патрульный самолет, который совершал облет минных полей в Южно-Китайском море в районе вьетнамского порта Хон Ла, наблюдал серию из 20-25 взрывов в воде, случившихся на протяжении 30 секунд. Кроме того, экипаж самолета заметил еще 25-30 мутных пятен на воде, которые свидетельствовали о подрывах, случившихся ранее. Мины были установлены за четыре недели до взрыва, но точной причины их подрыва экипажу самолета установить не удалось. До срабатывания таймеров самоуничтожения на устройствах оставалось еще 30 дней.

Отмечается также, что мины были установлены на расстоянии не менее 21 метра друг от друга. Разработчики боеприпасов заявили, что в этом случае взрывная волна от одной мины могла бы привести в действие взрыватели, если бы они были настроены на высокую чувствительность к изменениям магнитного поля — взрыв мог бы сместить соседние мины слишком быстро, что и привело бы к взрыву. Эту причину военные исключили. В итоге расследователи пришли к выводу, что причиной масштабного подрыва минных полей стала геомагнитная буря.

ВМС США запросили данные о солнечной активности у Лаборатории космической среды Национального управления океанических и атмосферных исследований. Выяснилось, что утром 4 августа на Солнце в области MR 11976 были зарегистрированы выбросы коронального вещества и интенсивные вспышки. Это была сильнейшая солнечная буря, зарегистрированная за последние 25 лет. Поток заряженных частиц от Солнца достиг Земли всего за 14,6 часа и, предположительно, стал причиной сбоев в энергоснабжении и телеграфной связи в нескольких районах Северной Америки.

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