Майже мільйон повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення росії

Цей рід військ називають очима Повітряних Сил. Цілодобово військовослужбовці РТВ виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника.

Коли ми пишемо у ранішніх зведеннях: «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей», знайте — за цією фразою криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України.

Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. А для цього треба бути, як то кажуть, на висоті. Отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби. Уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною…

З початку великої війни з росією радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів.

Нині чимало воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети.

30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗС України! Дякуємо воїнам РТВ за захист та професіоналізм, шануємо тих, хто пішов у вічність.

Героям Слава!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»