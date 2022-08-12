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Майже по всій Україні оголошено штормове попередження

Майже по всій Україні оголошено штормове попередження

За даними синоптиків, завтра в Україні очікуються грози, можливий град.

На суботу, 13 серпня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, очікуються грози, а в окремих районах – град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНІАН.

«13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град», – йдеться у попередженні.

Згідно з даними синоптиків, негода омине такі області: Луганська; Донецька; Запорізька; Херсонська; АР Крим.

В усіх інших областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

13 серпня Україну накриють температурні контрасти. Розкид становитиме 20-25 градусів.

Агентство Телевидения Новости

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