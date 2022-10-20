Майже тисяча харків’ян – зниклі безвесті

Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

Станом на 20 жовтня поліції вдалося знайти чотирьох-вісьмох осіб, про зникнення яких заявили близькі або родичі після початку широкомасштабного вторгнення РФ, переважна більшість цих людей виявилася живою, повідомив начальник ГУ Нацпооліції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Наразі ми до ЄРДР вносимо дані одразу: якщо людина заявила, що немає зв’язку, вносимо дані та розпочинаємо роботу. На щастя, встановлюємо місцеперебування багатьох одразу. Однак є багато випадків, коли відомо, що люди загинули. З 24 лютого знайшли живими 363 особи, мертвими – 45 людей”, – зазначив Тимошко на брифінгу у четвер.

Він також повідомив, що наразі у розшуку перебуває 951 особа, яка зникла безвісти.

Агентство Телевидения Новости