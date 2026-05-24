Майже третина українців стикалася зі спробами зламу акаунтів – опитування Viber

Команда Rakuten Viber провела (https://mezha.ua/news/how-many-ukrainians-were-victims-to-hackers-311501/) опитування серед близько 15 тисяч користувачів в Україні щодо кібербезпеки та захисту персональних даних.

За його результатами, 29% українців стикалися зі спробами зламу акаунтів, а 13% – уже зазнали негативних наслідків.

Ще 16% змогли вчасно зреагувати та уникнути проблем, тоді як лише 19% заявили, що ніколи не стикалися з такими ситуаціями навіть у колі знайомих.

Водночас більшість українців хоча б опосередковано знайомі з проблемою: 52% кажуть, що злам траплявся у їхніх знайомих.

❗️Попри це, значна частина користувачів ігнорує базові правила безпеки. Зокрема, 38% опитаних не використовують жодних методів захисту даних, покладаючись на те, що «нічого не станеться».

Джерело: https://t.me/spravdi/55449

