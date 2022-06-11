«Майор роту втратив. Тепер ходить, посміхається» - родичі окупанта обурюються порядками в армії РФ

Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: «Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого».

Далі радить активніше скаржитись на здоров’я: «Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається».

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: «Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили».

Батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування: «Питали про якісь гроші, чому урізали? Нічого не змогли вони відповісти. Для чого вони збирають там людей? Не можуть нічого сказати».

Источник: gur.gov.ua

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