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Македонський прем'єр відмовився їхати до Києва з сусідами "через зайнятість"

Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не поїде до Києва з албанським та чорногорським колегами, пояснюючи це напруженим графіком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє македонське 21TV.

"Запрошення… стосується дуже завантаженого періоду у графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візтиу та сподіваємося скоро реалізувати його", - прокоментувала пресслужба.

Як повідомлялося, прем’єр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію.

Источник: pravda.com.ua

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