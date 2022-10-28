Макрон подарував Папі Римському стародрук філософа Канта, вкрадений в Україні – польські ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон подарував Папі Римському Франциску рідкісний стародрук Іммануїля Канта “Вічний мир: Філософський нарис”, виданий у 1796 році. У польських ЗМІ припустили, що він міг бути вкраденим зі Львова під час Другої світової війни.

Про це пише польське видання Interia Wydarzenia.

Після того, як фото, на якому Франциск та Макрон обмінювалися подарунками, облетіли інтернет, кореспондент французької газети La Croix Роберт Пшель опублікував у соцмережах фотографію обкладинки презенту. На ній можна помітити дуже важливу деталь – під назвою книги стоїть штамп: “Академічна читальна зала у Львові” (Czytelnia Naukowa we Lwowie).

За яких обставин видання потрапило до французького президента – невідомо. Можливо, його вкрали зі Львова під час Другої світової війни нацисти, або ж воно було вивезене після 1991 року. Колишній дипломат Роберт Пшель на своїй сторінці у Twitter прокоментував такий інцидент.

“Печатка чітко вказує, що книга, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись була власністю (тоді ще) польської університетської бібліотеки у Львові… щонайменше соромно”, – йдеться в повідомленні Пшеля.

This photo has created quite a stir in Poland - the stamp clearly indicates that the book presented by the French President to Pope Francis used to be the property of the (then) Polish university library in Lviv…Embarrassing to say the least… https://t.co/mowVIyn46t — Robert Pszczel (@RobertPszczel) October 24, 2022

https://twitter.com/RobertPszczel/status/1584573871138619393

Як з’ясували журналісти, які роздивилися на виданні печатку власника книги, яким виявилася “Czytelnia Naukowa we Lwowie” – перше львівське наукове товариство студентів, засноване у 1867 р. Спадкоємцем цієї бібліотеки є Львівський університет ім. Івана Франка.

Тим часом, як пише Polska Agencja Prasowa, речник МЗС Польщі Лукаш Ясін заявив, що зовнішньополітичне відомство країни вивчає питання подарунка, який президент Франції вручив понтифіку, але поки не робить конкретних заяв з цього приводу.

Агенство повідомляє, що на першій сторінці книги видно друк “Академічний читальний зал у Львові”. У зв’язку з цим, з’явилися припущення про те, що це видання могло бути викрадено під час Другої світової війни, коли Львів був під окупацією.

“Я буду рекомендувати нашим дипломатичним службам відправити офіційний запит до Франції з питанням, як саме ця книга опинилась в їх руках”, – заявив депутат Аркадіуш Муларчик.

Також депутат додав, що судячи з печатки, яка стоїть на книзі, можна зробити висновок, що вона належить довоєнній Польщі.

Крім того, було висунуто версію, що цей екземпляр вже давно перебував у Франції. Як пише журналіст Арно Бедат, видання потрапило до продавця книг Люсьєна Бодена в Парижі, на набережній Гран-Огюстен приблизно в 1900-х роках. Він зауваж, що про це свідчить етикетка на внутрішній стороні обкладинки.

L'entretien entre Emmanuel Macron a pris fin, il a duré 55 minutes. Le président a offert au pape une édition de 1796 du Projet de paix perpétuelle" d'Emmanuel Kant (photo Vatican) pic.twitter.com/GcrGwbvcXF — LB2S (@LB2S) October 24, 2022

https://twitter.com/LB2S/status/1584483712854786048

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон на аудієнції у Папи Римського 24 жовтня звернувся з проханням, щоб той зателефонував до президентів РФ та США, а також патріарха Кирила, аби переконати їх зупинити російсько-українську війну.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час поїздки до Казахстану назвав російсько-українську війну “світовою”. При цьому він заявив, що у цьому конфлікті жертвою є лише Україна. Хоча знову не обійшлося без неоднозначних заяв.

31 серпня Ватикан назвав РФ агресором та ініціатором війни в Україні, різко засудивши російське вторгнення. Це сталось на тлі попередніх коментарів Папи Римського, які викликали критику з боку офіційного Києва.

Наприкінці серпня у Ватикані пояснили позицію Папи Римського та зміст його висловлювань щодо росыйського вторгнення в Україну. Його головною метою є закликати всіх людей доброї волі до солідарності й зусиль по відновленню миру. Тому висловлювання Папи не варто розглядати, як політичні заяви.

Водночас 24 серпня Папа Франциск назвав Дар’ю Дугіну, 29-річну російську ультранаціоналістку, яка виступала за вторгнення в Україну та загинула внаслідок вибуху автомобіля, “невинною жертвою”.

Після цього глава МЗС викликав посла Ватикану в Україні. Дипломатичному представникові Ватикану повідомили, що в Україні “глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву”.

До слова, у червні Папа Римський Франциск висловив думку, що в російсько-українській війні немає метафізично добрих і злих. На його думку, окупантів могли спровокувати.

Джерело: prm.ua

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