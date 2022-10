Макрон подарував Папі Римському стародрук філософа Канта, вкрадений в Україні – польські ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон подарував Папі Римському Франциску рідкісний стародрук Іммануїля Канта “Вічний мир: Філософський нарис”, виданий у 1796 році. У польських ЗМІ припустили, що він міг бути вкраденим зі Львова під час Другої світової війни.

Про це пише польське видання Interia Wydarzenia.

Після того, як фото, на якому Франциск та Макрон обмінювалися подарунками, облетіли інтернет, кореспондент французької газети La Croix Роберт Пшель опублікував у соцмережах фотографію обкладинки презенту. На ній можна помітити дуже важливу деталь – під назвою книги стоїть штамп: “Академічна читальна зала у Львові” (Czytelnia Naukowa we Lwowie).

За яких обставин видання потрапило до французького президента – невідомо. Можливо, його вкрали зі Львова під час Другої світової війни нацисти, або ж воно було вивезене після 1991 року. Колишній дипломат Роберт Пшель на своїй сторінці у Twitter прокоментував такий інцидент.

“Печатка чітко вказує, що книга, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись була власністю (тоді ще) польської університетської бібліотеки у Львові… щонайменше соромно”, – йдеться в повідомленні Пшеля.

