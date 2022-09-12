Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю

Президент Франції Еммануель Макрон 11 вересня поспілкувався з Володимиром Путіним.

У розмові з президентом Франції російський диктатор побідкався на західну зброю, яка нібито "шкодить цивільній інфраструктурі Донбасу".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За даними Кремля, Макрон та Путін обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС. Диктатор збрехав президенту Франції про нібито "обстріли АЕС військовими ЗСУ". Також Путін та Макрон обговорили "зерновий коридор".

У розмові з Макроном російський диктатор також побідкався на західне озброєння, яке партнери передали України. Путін збрехав, що ця зброя "руйнує цивільну інфраструктуру Донбасу".

Джерело: tsn.ua

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