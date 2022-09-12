Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 63

Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю

Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю

Президент Франції Еммануель Макрон 11 вересня поспілкувався з Володимиром Путіним.

У розмові з президентом Франції російський диктатор побідкався на західну зброю, яка нібито "шкодить цивільній інфраструктурі Донбасу".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За даними Кремля, Макрон та Путін обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС. Диктатор збрехав президенту Франції про нібито "обстріли АЕС військовими ЗСУ". Також Путін та Макрон обговорили "зерновий коридор".

У розмові з Макроном російський диктатор також побідкався на західне озброєння, яке партнери передали України. Путін збрехав, що ця зброя "руйнує цивільну інфраструктуру Донбасу".

Джерело: tsn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 12 вересня
Сегодня 08:50    14
11 вересня 1969 року КДБ заарештовало Мустафу Джемілєва
Сегодня 08:50    10
Оперативна інформація станом на 08:00 12 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:43    35
У Британії спростували фейк від путіна про вивіз українського зерна
Сегодня 08:37    39
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Сегодня 08:15    93
США продовжать працювати над обмеженням доступу росії до високих технологій
Сегодня 07:55    81
"Наступление просрали" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    113
Игорь Терехов сообщает о прилётах в жилой дом
Сегодня 07:45    126
У ДСНС прокоментували звук тестових повідомлень про загрозу
Сегодня 07:37    106
10 хороших новин 11 вересня
Сегодня 07:30    123
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 