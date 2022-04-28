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Макрона офіційно проголосили переможцем президентських виборів

Макрона офіційно проголосили переможцем президентських виборів

Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус проголосив Еммануеля Макрона переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

"Конституційна рада провела перепис та контрольні операції ", – зазначив Лоран Фабіус, повідомивши, що порушення були помічені на 48 виборчих дільницях. Це призвело до скасування 20 594 бюлетенів, що складає 0,06% голосів.

"Загалом правила виборчого процесу були дотримані ", – резюмував голова Ради.

Із 48 752 339 зареєстрованих французьких виборців на дільниці 24 квітня прийшло 35 096 478, що становить майже 72%. Це є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів. Також Конституційна рада зафіксувала 2 333 904 чисті бюлетені.

За Еммануель Макрона проголосувало 18 768 639 виборців, за його суперницю Марін Ле Пен - 13 288 686.

"Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує Еммануеля Макрона обраним президентом республіки ", – заявив Лоран Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться опівночі 14 травня 2022 року.

Источник: eurointegration.com.ua

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