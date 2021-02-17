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Максим Степанов: Через інформаційну війну проти МОЗ Україна втрачає довіру виробників вакцин

Максим Степанов: Через інформаційну війну проти МОЗ Україна втрачає довіру виробників вакцин

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. Усі необхідні документи будуть підготовлені командою міністерства та надані НАБУ вже цього дня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Я – найбільш зацікавлена особа в тому, щоб розслідування відбулося максимально швидко. Розумію, що це ще один інструмент інформаційної війни, яка цілеспрямовано ведеться проти мене і Міністерства вже 11 місяців – увесь час мого перебування на посаді. Бачу, що комусь дуже не подобається моя боротьба за українських лікарів, за українську медицину. Але можу відразу сказати тим, хто влаштовує ці війни: не існує у вашому арсеналі такої зброї, яка б змусила мене відмовитися від цієї боротьби» - наголосив очільник МОЗ.

Міністр одразу ж дав своїй команді доручення підготувати всі необхідні документи. Для їхньої підготовки визначено три дні, проте МОЗ збере всі матеріали сьогодні, аби вже за декілька годин відправити їх в НАБУ.

“Автор заяви, яка надійшла в Національне антикорупційне бюро – це спроба зірвати вакцинальну кампанію в Україні. А ще – відкрити шлях в Україну російській вакцині «Спутник V». Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Через брудні інформаційні атаки ми вже бачимо неохоту виробників співпрацювати в майбутньому”, – прокоментував Максим Степанов.

Міністр зауважив, що мета, яку переслідують автори подібних заяв у НАБУ – не має нічого спільного з патріотизмом. Ситуація конфлікту і недовіра виробників вакцин може відкрити шлях для російської вакцини «Спутник V», яку досить наполегливо пропонують Україні. Утім позиція МОЗ щодо вакцини від країни-агресора категорична: її не повинно бути в нашій державі.

Источник: moz.gov.ua

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