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Максим Степанов назвав причини зростання COVID-19: нехтування масками та антисептиками, а також відсутність соціальної дистанції

Максим Степанов назвав причини зростання COVID-19: нехтування масками та антисептиками, а також відсутність соціальної дистанції

Значне зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19, яке спостерігається в країні з минулого тижня, пов’язане з нехтуванням громадянами рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я щодо профілактики зараження коронавірусною інфекцією. Українці переплутали пом’якшення карантину з його повною відміною.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на щоденному брифінгу.

“Значне зростання кількості підтверджених випадків на COVID-19 у нас почалося на минулому тижні, коли ми стійко перейшли поріг і почали ставити своєрідні антирекорди - більше 600 випадків за добу, було і 753 випадки на минулому тижні. Ми пов’язуємо це, в тому числі, з тим, що люди переплутали пом’якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень, які існують в країні. Деякі українці повністю нехтують такими рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я як дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками та масками”, - підкреслив він.

Крім цього, за словами Міністра, спалахи хвороби в окремих населених пунктах часто пов’язані з проведенням святкових заходів без дотримання карантинних обмежень.

“Ми вважаємо, що одним із основних критеріїв для зниження ризиків інфікування і, як наслідок, зменшення кількості захворівших, - це дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”, - зазначив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, окрім зростання нових випадків захворювання на COVID-19, в країні спостерігається ріст кількості звернень громадян з симптомами коронавірусної хвороби, а також госпіталізації хворих.

Максим Степанов нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає посилення обмежувальних заходів в разі погіршення епідемічної ситуації в тому чи іншому регіоні.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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