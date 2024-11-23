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"Максимки" РОВ

Пока все говорят о северокорейцах, которых полноценно так и не запустили в бой до сих пор, в рядах РОВ как было так и есть немало коренных россиян с позывным "Максимка".

Хочу отметить, что российские командиры между собой крайне негативно высказывались о боевых и моральных качествах "Максимок". Но как хаотическая цель на поле боя, отвлекающая на себя внимание, вполне годятся.

Да, это действительно Третья мировая война, на территории многострадальной Украины. Весь сброд и отбросы против нас, как в железе, так и в теле.

Максимки РОВ

Максимки РОВ

Максимки РОВ

Максимки РОВ

Максимки РОВ

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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