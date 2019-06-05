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Малазийский премьер не спасет Россию от наказания за MH17

Малазийский премьер не спасет Россию от наказания за MH17

Если помните, буквально на днях премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что очевидных доказательств причастности России к катастрофе авиалайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году нет. И это при том, что еще год назад объединенная комиссия явила миру достаточное количество фактов вины в этой трагедии Российской Федерации.

Разумеется, данное заявление было подиктовано определенной заинтересованностью правительства Малайзии в российских дивидендах, но и в то же самое время, вызвало вал критики со стороны стран, граждане которых погибли в результате данной катастрофы.

Первыми на позицию Малазийского премьер-министра отреагировали Нидерланды, которые мягко назвали позицию Махатхира Мохамада “непонятной”. А подкрепил эту позицию, госсекретарь США Майк Помпео, прибывший с визитом в Нидерланды.

«Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию», – заявил Майк Помпео, по сути, в очередной раз, озвучивая виновника трагедии.

Собственно, привлечение Кремлем своих марионеток, к озвучиванию удобных ему версий трагедии с МН17 и создание своеобразного белого информационного шума, это уже давно известный нам метод. Но, обратите внимание на этих марионеток. В основном это страны третьего мира, живущие подачками и преференциями. В мировых масштабах они не могут повлиять на ход событий, а потому, за МН17 России так или иначе, но придется отвечать – дело времени.

С другой стороны, для медиапространства “русского манямирка” подобного рода заявления, из неких далеких стран, с ВВП, балансирующим на уровне валютных махинаций, играют, куда большую роль, чем глобальные тенденции. Ведь слепая вера сектантам за поребирком, всегда превалировала над логикой и здравым смыслом.

А потому, всего один Махатхир Мохамад, имя которого не способен выговорить практически каждый первый простой рязанский парень, имеет, куда больший вес и доверие, чем госсекретарь США или премьер-министр Нидерландов. Вот только Махатхир Мохамад не изменит реальности, которая уже внесена в историческую хронологию – Россия страна оккупант и страна изгой. И за ее преступления, рано или поздно, но отвечать придется.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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Темы: боинг

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