Мальчик два дня жил с иглой в горле, а врачи отмахивались от бьющей в набат мамы

Беспрецедентный случай халатности закарпатских врачей обрел огласку. Школьник из приграничного Чопа два дня жил с иглой в горле, а тем временем медики посылали его с мамой «в другой кабинет» и другую больницу.

Все началось с того, что 13-летний мальчик побывал в кресле стоматолога Ужгородской районной больницы. Медик оставил в горле ребенка иглу, а когда маленький пациент вернулся с жалобами, тот отказал в приеме.

Детали инцидента описала в Facebook журналистка Лора Приходько. По ее словам, первый визит к врачу был 23 октября. У мальчика болел зуб. Стоматолог удалил нерв и сказал прийти через неделю. Но уже дома, а от Ужгорода до Чопа около 20 км, 13-летний мальчик почувствовал, что в горле что-то колет.

Вернулся в областной центр ребенок вместе с мамой. В приемном отделении детской больницы ее послали в стоматклинику. Дантист ничего не нашел и направил на рентгеновский снимок. Мама с сыном снова вернулись в приемное отделение, где на сей раз вызвали отоларинголога. Тот посоветовал какой-то аэрозоль, мол, все пройдет от него.

Вечером они вернулись в Чоп, боль не прошла. На следующий день они пришли к тому, кто удалял нерв, а тот отправил в «городскую больницу», заявив, что там за это «деньги получают».

После мытарств они попали в городскую поликлинику, где рентгенолог «увидел в горле иглу», написал направление и отправил в областную больницу. Приходько отмечает, что медики сами в шоке от ситуации, ведь если бы игла попала в легкие или трахею, мальчик умер.

Реакция пользователей Facebook соответствующая. Они вспоминают «не злым» словом медиков. Понесут ли они наказание за халатность? Если будет резонанс.

Источник: real-vin.com

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