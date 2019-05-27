Мальчик на качелях на фоне пожара поразил Сеть и стал новым мемом
В России был снят на видео мальчик, проживающий в городе Ноябрьске, который невозмутимо катался на качелях на фоне пылающего за его спиной дома.
Опубликованное видео быстро разошлось по Сети и стало мемом.
За два дня ролик набрал 170 тысяч просмотров в соцсетях.
Пользователи интернета были удивлены реакцией ребенка на происшествие, а некоторые предположили, что это - проявление полного равнодушия.
"Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность", - отметил один из интернет-пользователей.
Также некоторые напророчили ребенку профессию летчика-испытателя, в то время, как другие - депутата Госдумы.
Известно, что из-за пожара никто не пострадал - вспыхнувший дом был давно расселен, а близлежащие строения удалось уберечь от возгорания.