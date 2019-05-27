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Мальчик на качелях на фоне пожара поразил Сеть и стал новым мемом

Мальчик на качелях на фоне пожара поразил Сеть и стал новым мемом

В России был снят на видео мальчик, проживающий в городе Ноябрьске, который невозмутимо катался на качелях на фоне пылающего за его спиной дома.

Опубликованное видео быстро разошлось по Сети и стало мемом.

За два дня ролик набрал 170 тысяч просмотров в соцсетях.

Пользователи интернета были удивлены реакцией ребенка на происшествие, а некоторые предположили, что это - проявление полного равнодушия.

"Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность", - отметил один из интернет-пользователей.

Также некоторые напророчили ребенку профессию летчика-испытателя, в то время, как другие - депутата Госдумы.

Известно, что из-за пожара никто не пострадал - вспыхнувший дом был давно расселен, а близлежащие строения удалось уберечь от возгорания.


Агентство Телевидения Новости

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