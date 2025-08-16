«Мальчік в красних трусіках» та інші окупанти: артилерія бригади «Гарт» нищить ворога під Вовчанськом (ВІДЕО)

На Харківщині нині так спекотно, що окупанти бігають по позиціях лише в спідньому. Одного такого «мальчіка в красних трусіках» помітила аеророзвідка бригади «Гарт», а артилеристи-прикордонники вирішили піддати йому жару. У підсумку – ні окупанта, ні позицій. Загалом під час чергової роботи розрахунків комендатури вогневої підтримки по ворожих опорних пунктах на Вовчанському напрямку було знешкоджено 15 військовослужбовців противника.

Долучайтесь до команди бригади «Гарт», без ТЦК та СП. Аналітика, дрони, ІТ, звʼязок, техніка, медицина – в бригаді є вакансії саме для вас. ‪+380 67 192 9839, ‪+380 67 301 0890, ‪+380 66 983 6864.

Джерело: dpsu.gov.ua

