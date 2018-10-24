Маленькая харьковчанка нуждается в срочной помощи
Харьковчанка Беляева Машенька, которой всего 7 месяцев, заболела раком крови и срочно нуждается в помощи неравнодушных людей.
Медики поставили малышке диагноз: острый лимфобластный лейкоз промежуточной степени риска.
Врачи из Харьковской детской клинической больницы №16, где наблюдалась девочка, направили семью в Беларусь в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, д. Боровляны, Минского района.
Только там взялись за лечение девочки, и семья экстренно выехала к врачам.
Предварительная сумма за лечение ребёнка составляет 40 000 - 45 000 $ с предупреждением о том, что она может меняться.
Семье девочки удалось собрать и внести только 7 000 $.
В семье подрастают ещё двое несовершеннолетних детей (11 и 7 лет), живет семья очень скромно.
Где взять такие деньги, родители ребенка просто не представляют и обращаются ко всем, кто хочет и может помочь малышке выздороветь, с просьбой о помощи.
Карта Приват банк 4149497863622116 Беляева Анна Николаевна (мама Машеньки)
Крестная мама Машеньки - т. 050 402 69 15, Валерия.