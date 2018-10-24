Маленькая харьковчанка нуждается в срочной помощи

Харьковчанка Беляева Машенька, которой всего 7 месяцев, заболела раком крови и срочно нуждается в помощи неравнодушных людей.

Медики поставили малышке диагноз: острый лимфобластный лейкоз промежуточной степени риска.

Врачи из Харьковской детской клинической больницы №16, где наблюдалась девочка, направили семью в Беларусь в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, д. Боровляны, Минского района.

Только там взялись за лечение девочки, и семья экстренно выехала к врачам.

Предварительная сумма за лечение ребёнка составляет 40 000 - 45 000 $ с предупреждением о том, что она может меняться.

Семье девочки удалось собрать и внести только 7 000 $.

В семье подрастают ещё двое несовершеннолетних детей (11 и 7 лет), живет семья очень скромно.

Где взять такие деньги, родители ребенка просто не представляют и обращаются ко всем, кто хочет и может помочь малышке выздороветь, с просьбой о помощи.

Карта Приват банк 4149497863622116 Беляева Анна Николаевна (мама Машеньки)

Крестная мама Машеньки - т. 050 402 69 15, Валерия.

Агентство Телевидения Новости